Москва, , 19:51 — REGNUM Аргументы, приведённые в докладе ООН как доказательства виновности Ирана в атаке на объекты Saudi Aramco в 2019 г., слабые, сообщила 17 июня журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя заявление авторов доклада о том, что надписи на фарси являются одним из подтверждений виновности Ирана в разрушении саудовских нефтяных объектов, российский дипломат указала на специфичность методики доказательств, которая «напоминает все предыдущие случаи».

Она отметила, что «по разговорам на неких языках» делать выводы о виновности стран в преступлениях непрофессионально. В данном случае, очевидно, просто преследуется цель «любой ценой доказать виновность Ирана».

К подобного же сорта доказательствам относится перехват ВМС США переговоров кораблей в международных водах. Российский дипломат отметила, что такой способ добывания доказательств «внешне напоминает пиратство» и не вписывается в нормы международного права.

Напомним, нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco сильно пострадали в результате атаки беспилотников в конце прошлого сентября. Йеменские хуситы, с которыми воюет саудовская армия, взяли на себя ответственность за эту атаку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июня вышел в свет доклад ООН, в котором утверждалось, будто бы заводы Saudi Aramco и аэропорт в городе Абха (Саудовская Аравия) атаковали в сентябре 2019 г. ракеты «иранского происхождения».

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