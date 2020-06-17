Москва, , 19:47 — REGNUM Партия «Единая Россия» проведет обсуждение назревших законодательных изменений в сфере туризма и представит их в виде поправок в федеральный закон о туризме. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе онлайн-совещания председателя «Единой России» Дмитрия Медведева по вопросу поддержки туристической отрасли.

«Действительно, «Единая Россия» всегда занималась вопросами поддержки и развития внутреннего туризма. Хочу напомнить, что многие меры поддержки, которые сегодня действуют в отношении туристической отрасли, были инициативами партии. Что касается тех предложений, которые сегодня прозвучали, включая и законодательные инициативы, Дмитрий Анатольевич [Медведев], по вашему поручению мы готовы их отработать вместе с Ростуризмом, Правительством, экспертным сообществом, и самое главное — с регионами», — сказал Андрей Турчак.

Это касается, в первую очередь, 132 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». «Действительно, многие его положения уже устарели, (с его принятия) прошло много лет», — сообщил он. Предложения по поправкам «Единая Россия» готова представить уже на осенней сессии, отметил Андрей Турчак.

Напомним, в среду, 17 июня на площадке «Единой России» состоялось онлайн-совещание Председателя партии Дмитрия Медведева, посвященное поддержке туристической отрасли и развитию внутреннего туризма. В нем приняли участие эксперты, представители общественных организаций и объединений в сфере туризма. По его итогам подготовлен пакет предложений от «Единой России» по поддержке и развитию отрасли.