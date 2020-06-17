Москва, 17 июня 2020, 19:47 — REGNUM Партия «Единая Россия» проведет обсуждение назревших законодательных изменений в сфере туризма и представит их в виде поправок в федеральный закон о туризме. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе онлайн-совещания председателя «Единой России» Дмитрия Медведева по вопросу поддержки туристической отрасли.
Это касается, в первую очередь, 132 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». «Действительно, многие его положения уже устарели, (с его принятия) прошло много лет», — сообщил он. Предложения по поправкам «Единая Россия» готова представить уже на осенней сессии, отметил Андрей Турчак.
Напомним, в среду, 17 июня на площадке «Единой России» состоялось онлайн-совещание Председателя партии Дмитрия Медведева, посвященное поддержке туристической отрасли и развитию внутреннего туризма. В нем приняли участие эксперты, представители общественных организаций и объединений в сфере туризма. По его итогам подготовлен пакет предложений от «Единой России» по поддержке и развитию отрасли.