Москва, , 19:26 — REGNUM Международное сообщество и все участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, так называемая ядерная сделка с Ираном) должны способствовать тому, чтобы договор продолжал действовать, сообщила 17 июня журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Участников СВПД Москва призывает продолжать соблюдать обязательства по договору. Захарова от имени МИД РФ выразила надежду на то, что ООН поможет сохранению ядерной сделки. Действия тех, кто пытается заставить страны отказаться от участия в договоре, российская сторона решительно осудила.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 16 июня, аналогичное заявление в защиту СВПД сделал в ходе заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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