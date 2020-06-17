Тбилиси, , 19:22 — REGNUM Из-за ажиотажа в грузинских СМИ вокруг ареста в Грузии гражданина России, ингуша по национальности Васамбега Бокова и его «плана покушения» на журналиста «Мтавари архи» Георгия Габунию служба госбезопасности Грузии сделала очередное заявление, в котором призвала журналистов не распространять информацию, лишенную всяких оснований и вредящую интересам следствия.

«Как известно обществу, 15 июня 2020 года Служба государственной безопасности сделала заявление в связи с делом гражданина Российской Федерации Васамбега Бокова, в котором мы огласили только ту информацию, которая, на наш взгляд, была важна и обязательна для правильного информирования общества и не оставляла пространства для манипуляций. В данном заявлении мы однозначно указали, что по делу ведется активное расследование, и распространение любой — действительной или ложной информации может нанести вред главному интересу общества — установлению объективной истины по делу, разоблачению всех вовлеченных в преступление лиц и исполнению правосудия по отношению к ним», — говорится в заявлении.

В СГБ обеспокоены тем, что в СМИ при обсуждении этой темы делаются безответственные и не основанные на фактических обстоятельствах заявления, которые мешают проведению расследования.

Служба госбезопасности заверяет граждан, что следственные действия проводятся в непрерывном режиме, а все шаги планируются на основании оценки и анализа доказательств, с тем, чтобы ни одна версия не оставалась вне внимания следствия.

СГБ также выражает готовность принятия от граждан любой связанной с этим делом информации и призывает общественность к сотрудничеству со следствием.

Напомним, что информацию о планах Васамбега Бокова по убийству Георгия Габунии распространила телекомпания «Формула», а также ее официально подтвердил и развил на специальном брифинге гендиректор «Мтавари архи» Ника Гварамия.

Читайте развитие сюжета: В Грузии задержали второго фигуранта по делу об аресте гражданина РФ — СМИ