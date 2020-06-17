Москва, , 19:13 — REGNUM Заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о российских войсках, «стоящих у самых границ» Североатлантического альянса, просто неприличны и противоречат здравому смыслу и простой логике, заявила 17 июня на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кроме того, отметила Захарова, такими словами ярко проявляется утеря ориентации и исторической памяти.

«Подобные заявления, конечно, противоречат всему — и логике, и фактам, здравому смыслу, вообще каким-то представлениям о приличии и уважении к людям, которые уже научились пользоваться интернетом. Все ставится с ног на голову и говорит об отсутствии у НАТО исторической памяти, утери ориентации на месте», — сказала Мария Захарова.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что НАТО расширяется и последовательно, забыв о договорённостях 1990 года, продвигается к границам России.

Ранее Столтенберг в интервью изданию Welt пожаловался на активность России в Арктике, усиление её позиций в Средиземноморском регионе, а также на наличие российских войск у самых границ НАТО.

По мнению Марии Захаровой, в НАТО написанием текстов занимаются люди, «которые не представляют, в каком мире они живут».

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