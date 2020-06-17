Москва, , 19:09 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») знает схиигумена Сергия (Романова), который якобы захватил Среднеуральский женский монастырь.

«Я не знаю, что на самом деле происходит там. Сергия знаю, плохого про него говорить не буду. Духовником мне он не является», — заявила депутат РИА Новости.

Поклонская также добавила, что не слышала спорных проповедей схиигумена, вызвавших широкий общественный резонанс.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергий, которого называют бывшим духовником Поклонской, запрещён в служении. Это стало следствием его заявлений с критикой власти в связи с коронавирусным режимом.

Сейчас священник находится в Среднеуральском женском монастыре, одним из основателей которого является. Территория находится под охраной казаков. Игуменья монастыря и несколько монахинь покинули обитель, чтобы, по их словам, не доводить до конфликта. В Екатеринбургской епархии надеются решить вопрос мирным путём.

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