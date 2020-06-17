Лондон, , 19:07 — REGNUM Руководство полиции Великобритании отдало приказ рядовым полицейским становиться на колени перед протестующими активистами стихийного движения Black Lives Matter. Об этом пишут британские СМИ.

Напомним, что из Великобритании стали приходить видеозаписи с массовых акций протеста активистов стихийного движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»), в ходе которых сотрудники полиции становятся на колени перед протестующими.

Оказалось, что рядовым полицейским просто приказали это делать. Так, в полиции Хартфордшира сообщили, что был проведен оперативный брифинг, в ходе которого руководство полиции завило, что вставание перед демонстрантами на колени показывает солидарность полиции с позицией движения Black Lives Matter и «вызывает очень позитивное воздействие на протестные группы».

При этом в полиции отметили, что те сотрудники органов правопорядка, которые не проявили солидарности с протестующими, «могут стать центром их внимания».

Стоит отметить, что далеко не всем в Великобритании эта мера кажется оправданной. Так, бывший министр внутренних дел Дэвид Бланкетт резко раскритиковал нововведение, заявив, что «полиция существует для обеспечения безопасности демонстрантов, а не для политических заявлений».