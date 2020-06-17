Москва, , 19:00 — REGNUM Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что ЦИК 21 июня завершает прием заявлений от участников общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции, которые хотят проголосовать не по месту регистрации, а на более удобном для них участке для голосования в рамках механизма «Мобильный избиратель».

«При проведении общероссийского голосования используется хорошо себя зарекомендовавший механизм «Мобильный избиратель». Заявления принимаются через МФЦ, территориальные участковые комиссии и в электронном виде через портал госуслуг. Прием заявлений идет с 5 июня и завершится 21 июня», — сказала Элла Памфилова перед церемонией подписания соглашения с Общественной палатой и уполномоченным по правам человека в РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.