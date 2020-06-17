Кишинёв, , 18:58 — REGNUM В парламенте Молдавии правящая коалиция Партии социалистов и Демпартии лишилась большинства в результате ухода еще одного депутата из фракции демократов. Как передает ИА REGNUM, депутат Ефросинья Грецу 17 июня объявила о выходе из Демпартии и переходе в депутатскую группе Pro Moldova.

Игорь Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

В результате у коалиции социалистов и демократов осталось 50 из 101 депутата, и они лишились парламентского большинства. В Pro Moldova приветствовали решение Грецу.

Отметим, что группа Pro Moldova считается близкой к беглому олигарху Владимиру Плахотнюку. Ранее президент Молдавии Игорь Додон обвинил Плахотнюка в том, что именно он стоит за подкупом депутатов из парламентского большинства и попыткой отправить в отставку правительство во главе с Ионом Кику.

В последние месяцы сразу несколько групп депутатов покинули фракцию Демпартии и парламентское большинство. Теперь в парламентской фракции ДПМ осталось 13 депутатов из 30, которые были в ней после выборов в феврале 2019 года.

В июне 2019 года Плахотнюка отстранили от власти в Молдавии, и с тех пор он скрывается в США.

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