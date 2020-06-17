Москва, , 18:40 — REGNUM Вопрос необходимости политического урегулирования ситуации в Ливии обсудили 17 июня заместитель российского министра иностранных дел Михаил Богданов и посолТурции в РФ Мехмет Самсар, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Москва и Анкара договорились и дальше координировать свои действия, направленные на «скорейшую деэскалацию насилия в Ливии».

Обе стороны согласились, что межливийское урегулирование нужно проводить под эгидой ООН — «в соответствии с решениями Берлинской международной конференции и резолюции 2510 СБ ООН».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Триполи сегодня, 17 июня, начались переговоры турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с Фаизом Сараджем, возглавляющим Правительство национального согласия.

Отметим, что вторая сторона конфликта — Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром — к этим переговорам не привлекается, поскольку Турция, поддерживая Сараджа, считает его вражеской стороной.

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