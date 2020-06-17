Вашингтон, , 18:26 — REGNUM Американские санкции против Сирии распространились на жену и сестру сирийского президента Башара Асада, сообщили 17 июня в минфине Соединённых Штатов.

Под санкциями оказалась жена президента Асма Асад и его сестра Бушра Асад. Кроме того, в американский чёрный список попала ещё дюжина сирийских граждан. Они «виновны» в «существенной поддержке сирийских властей».

Остальные сирийцы наказаны за «за несоблюдение, срыв и препятствование соблюдению режима прекращения огня». Также им вменяется препятствование политическому урегулированию сирийской проблемы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, готовящиеся санкции против Асада и его близких анонсировал ранее американский госсекретарь Майк Помпео.

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