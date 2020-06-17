Екатеринбург, , 18:25 — REGNUM Сотрудники управления ФСБ России по Свердловской области не участвовали в мероприятиях силовиков на территории Среднеуральского женского монастыря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Информация, распространяемая по данной тематике, является недостоверной. Официальные запросы от средств массовой информации в адрес Управления не поступали», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, обитель посетили сотрудники правоохранительных органов. Затем они ушли. Сам схиигумен в своём видеообращении к митрополиту Кириллу заявлял ранее, что не покинет монастырь.

Как сообщало ИА REGNUM, опальный схиигумен Сергий (Романов) находится в монастыре. Игуменья и несколько монахинь покинули обитель. Территорию охраняют казаки. Этому предшествовали запрет Сергию проводить службы и первое заседание церковного суда над ним, которое прошло 15 июня.

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