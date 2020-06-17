Подгорица, , 18:24 — REGNUM «На данный момент мы не имеем никакой обратной связи о том, когда самолеты национальной авиакомпании смогут снова приземлиться в аэропорту Белграда», — заявили в представительстве черногорского авиаперевозчика Montenegro Airlines.

Напомним, что 26 мая служба гражданской авиации Сербии приняла меру, запрещающую посадку самолетов Montenegro Airlines в белградском аэропорту «Никола Тесла». Это был ответ на то, что черногорские власти не открыли границы для Сербии по эпидемиологическим причинам.

В МА подчеркивают, что между компетентными учреждениями ведется интенсивный диалог для скорейшего решения проблемы.

В авиакомпании подчеркнули, что и Air Serbia несет убытки из-за этого решения, так как линия Белград-Подгорица (Тиват) очень востребована обеими странами.

По данным компании, выручка Montenegro Airlines в марте, апреле и мае 2020 года составила на 11,3 млн евро меньше, чем за аналогичный период прошлого года.