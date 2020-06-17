Москва, , 18:24 — REGNUM Москва продолжит наблюдать за действиями Токио после заявлений о приостановке развертывания американских систем ПРО Aegis Ashore на территории Японии, заявила 17 июня на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что наряду с заявлениями японских официальных лиц о намерении «приостановить реализацию планов по развертыванию комплексов ПРО Aegis Ashore наземного базирования» глава МИД Японии подчеркнул, что никаких изменений в курсе Токио на углубление военно-политического сотрудничества с США не происходит.

«Мы будем отслеживать развитие данного сюжета, прежде всего, на предмет того, последуют ли за нынешними заявлениями конкретные шаги японского руководства, в частности, в противоракетной области, имеющую прямую проекцию на ситуацию с безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказала Мария Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня министр обороны Японии Таро Коно заявил о прекращении процесса установки наземной системы ПРО американского производства на территории страны из-за перспектив падения отработанных ракетных ускорителей на жилые кварталы.

Читайте ранее в этом сюжете: Конкретики мы не видели. Лавров об отказе Японии от систем ПРО США