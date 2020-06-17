Москва, , 18:18 — REGNUM Законопроект о нормативах по запаху внесло в Госдуму Заксобрание Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня.

Инициатива направлена на введение в правовое поле нового института анализа состояния окружающей среды. Речь идет о новых полномочиях регионов — устанавливать значения регионального норматива запаха, а также осуществлять мониторинг интенсивности запаха в границах субъекта РФ.

Помимо введения новых понятий «запах» и «региональный норматив запаха», устанавливаются дополнительные полномочия Министерства природных ресурсов и экологии по нормированию этой области, полномочия органов государственной власти субъектов РФ, а также устанавливается, что мониторинг интенсивности запаха является составной частью мониторинга атмосферного воздуха и осуществляется в границах региона исполнительными органами государственной власти субъекта РФ.

Авторы согласны с тем, что инициатива дорогостоящая и потребует финансирования.

«Актуальность данного вопроса обусловлена ситуацией, которая возникает при появлении резких, некомфортных запахов. Жители обращаются в территориальные органы Росприроднадзора, Роспотребнадзора, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, однако последние чаще всего не имеют возможности ни определить источник запаха, ни его состав, ни привлечь нарушителя к ответственности», — приводят аргумент парламентарии.

Отметим, что в Европе на государственном уровне устанавливаются четкие нормативы запахов для некоторых предприятий (Франция, Германия, Австрия, Италия), в такой стране как Великобритания четких нормативов нет, а в Испании, Венгрии, Польше и других странах национальные нормативы запаха не установлены.