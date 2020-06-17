Нью-Дели, , 18:18 — REGNUM Отношения Москвы и Нью-Дели дружеские и многогранные, сообщил 17 июня журналистам российский посол в Индии Николай Кудашев.

Один из вопросов, который сейчас совместно решают две страны, — это противодействие пандемии. Обе страны, отмечает Кудашев, считают нужным сохранение и реформирование ВОЗ.

Кроме того, Россия и Индия тесно взаимодействуют в рамках ШОС и БРИКС. Страны взаимодействуют и по вопросу «большого евразийского партнерства».

Кудашев «Индия остаётся перспективным, востребованным и очень нужным нам партнёром».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия анонсировала саммит, в котором примут участие Китай и Индия, 23 июня. В индийских СМИ прошла информация, будто бы Индия может оказаться от видеовстречи из-за конфликта с Китаем.

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