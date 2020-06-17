Москва, , 18:16 — REGNUM Власти Польши вели и ведут переговоры о переброске американского ядерного оружия из Германии на свою территорию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил член президиума общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор Михаил Макарук.

«Пока это не станет явью — поляки, конечно, будут всё отрицать. В истории международных отношений такое не раз повторялось — например, даже мы, когда были на Кубе, наш министр иностранных дел Андрей Громыко тоже отрицал, что там находится наше оружие и прочее. Мы понимаем эту игру, здесь никаких секретов нет, переговоры там велись и ведутся. Всё зависит не от поляков, хотя они заинтересованы в том, чтобы создать проблемы безопасности РФ, а от США», — сказал Макарук.

Он не исключил, что американцы будут более гибко проводить свою политику после очередных президентских выборов, и будет найден компромисс, чтобы избежать очередного витка напряжённости между США и Россией, «в чём заинтересовано польское руководство»: «Они здесь кривят душой и знают: без переговоров, консультаций и определений мест военных объектов США на польской территории ничего не делается. Сейчас просто идут фальшивые ответы, которые не соответствуют действительности».