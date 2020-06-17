Москва, , 18:11 — REGNUM Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев опроверг существование плана о передаче Республики Карелия Финляндии на закате Советского Союза. Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде».

Напомним, финляндский дипломат, бывший эксперт МИД Финляндии Юкки Сеппинен в своей книге написал, что Горбачев в 1989−90 годах был готов обсуждать передачу Карелии Финляндии. Якобы речь шла о том, чтобы уступить Карелию за $15 млрд. В обсуждении сделки, по заявлению Сеппинена, участвовал посол СССР в Финляндии Лев Паузин. Сеппинен пишет, что власти СССР якобы хотели избавиться от Выборга, так как «не могли восстановить».

Стоит отметить, что, а «Горбачев-фонде» отвергли эти заявления и назвали их не соответствующими действительности. Бывший заместитель министра иностранных дел СССР Андрей Федоров также заявил, что никаких таких переговоров о передачи Карелии Финляндии не велось.

Горбачев заявил, что для него подобные заявления являются новостью, так как он ранее ничего подобного не слышал.

«Вообще, для меня это новость… Первый раз слышу», — сказал Горбачев.