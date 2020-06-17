Москва, , 18:07 — REGNUM Законопроект, призванный обеспечить баланс сохранения объектов природного и культурного наследия национальных парков и интересов населения, внесли в Госдуму парламентарии от «Единой России» во главе с членом Совфеда Андреем Турчаком и главой фракции Сергеем Неверовым, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня.

Поправками предлагается разрешить предоставление земельных участков в границах населенных пунктов, расположенных в зонах хозяйственного назначения национальных парков, если в отношении таких участков не могут быть установлены иные изъятия и ограничения, установленные земельным законодательством и не связанные с вхождением указанных земельных участков в состав земель особо охраняемых природных территорий, в собственность субъектов РФ или муниципальную собственность.

Однако должны быть соблюдены ряд условий: в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о границах такого населенного пункта.

Кроме того, после передачи земельных участков в собственность субъектов РФ или муниципальную собственность, земельные участки, расположенные в населенных пунктах, которые соответствуют указанным характеристикам, могут быть предоставлены физическим и юридическим лицам в соответствии с земельным законодательством. При этом виды разрешенного использования земельных участков, а также предельные (максимальные и минимальные) параметры строительства в границах населенных пунктов, включая населенные пункты, по-прежнему будут определяться положением о соответствующей особо охраняемой природной территории.

Положениями законопроекта также предлагается предусмотреть процедуру изменения границ национальных парков, исправления технических ошибок в определении границ национальных парков.

Прописывается, что предложения, касающиеся изменения границ национальных парков, исправления технических ошибок в определении границ национальных парков, расширения территорий национальных парков, подлежат рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, порядок проведения которых устанавливается правительством РФ.