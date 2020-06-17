Москва, , 18:06 — REGNUM Действия, предпринимаемые Кабулом, внушают надежду, что из Афганистана в итоге будет выведен весь иностранный контингент, сообщила 17 июня журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя действия афганских властей по освобождению пленных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также аналогичные позитивные действия этой группировки, российский дипломат выразила надежду, что это приведёт «к полному выводу иностранных войск».

Москва также надеется, что в конечном итоге в Афганистане наступит мир.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и афганские власти продолжают взаимное освобождение пленных в рамках договорённости, которая была заключена в катарской столице в последний день минувшей зимы.

Если все договорённости будут соблюдены, действующая в Афганистане антитеррористическая коалиция, возглавляемая США, должна в течение этого года с небольшим покинуть страну. Радикальная группировка со своей стороны обещала не атаковать военных и полицейских страны.

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