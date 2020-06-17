Подгорица, , 18:06 — REGNUM Союз врачей Черногории (SDMCG), Движение за права человека (HRA) и Центр гражданского образования (CCE) обратились к министру здравоохранения Черногории и национальному координационному совету с требованием открыть границы без карантина для всех, у кого есть негативный тест на коронавирус.

Пока с таким тестом в страну могут попасть без карантина только владельцы яхт или пассажиры частных самолетов.

Правозащитники считают нынешний режим въезда дискриминационным, нарушающим права людей, которые не могут позволить себе яхту или самолет.

Напомним, что границу с Сербией Черногория не открыла до сих пор.