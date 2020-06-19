Минск, , 03:24 — REGNUM Госпропаганда Белоруссии разошлась не на шутку, мобилизовав все свои возможности в преддверии выборов, на которых президент Александр Лукашенко твердо намеревается остаться у власти. О том, почему на этот раз успехи провластных пропагандистов в Белоруссии оставляют желать лучшего, рассказывает автор ИА REGNUM Георгий Шкловский.

Последний диктатор Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Вообще-то пропаганда на постсоветском пространстве, несмотря на всю свою интенсивность, работает довольно слабо. Это связано и с открытостью информации, когда лживым вбросам трудно устоять против объективно наличествующего, и с направленной работой контрпропаганды, когда зачастую два и более источника агитации взаимно друг друга нейтрализуют.

Но еще тяжелее приходится пропагандистам в силу удручающего падения их собственного интеллектуального уровня, когда выданный на гора продукт ничего не говорит ни уму ни сердцу тех, кого надлежит распропагандировать. И то, что удается пропагандистской машине США, обладающей достаточной мощью для подавления конкурирующих источников, то совсем плохо выходит у госпропаганды на постсоветском пространстве. Белорусская «демократия», все более скатывающаяся в тоталитаризм под управлением несменяемого президента и малой клики его присных, тому не исключение, а скорее яркое подтверждение правила.

Читайте статью Георгия Шкловского «Белорусское «министерство правды» как опора «диктатуры абсурда» Лукашенко».