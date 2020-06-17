Москва, , 17:50 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о штрафах до 150 тысяч рублей за хамство чиновников, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня.

Оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (должностных обязанностей), согласно поправкам, влечет наложение административного штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс., либо дисквалификацию на срок до одного года. Повторное нарушение влечет наложение административного штрафа в размере от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до двух лет.

Законопроект при этом в целом ужесточает ответственность за оскорбление. Максимальный штраф на граждан вырастет до 10 тыс. рублей, на должностных лиц — до 100 тыс. рублей, на юрлиц — до 700 тыс. рублей.

Инициатива внесена в Госдуму депутатом Александром Хинштейном («Единая Россия») и членом Совфеда Андреем Турчаком.

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