Кострома, , 17:48 — REGNUM Председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров опроверг появившуюся в сети информацию о том, что он будет заниматься юридическим сопровождением кандидатов «Единой России» на масштабных выборах в Костромской области. Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Олег Захаров Yarregion.ru

Ранее источник, близкий к оппозиционным политическим партиям в Костромской области заявил ИА REGNUM, что «электоральный юрист Захаров» приглашён консультировать «Единую Россию» на выборах губернатора и депутатов заксобрания региона.

«Опровергаю информацию. Я на контакте с председателем Барабановым (Михаил Барабанов, председатель избирательной комиссии Костромской области — прим. ИА REGNUM). Естественно, мы с ним сейчас обсуждаем голосование по Конституции, у нас общие вопросы и задачи. Дальше этого мы ничего не обсуждаем. У нас хорошая личная коммуникация, но это никак не связано с выборами», — сказал Захаров.

Однако, по мнению межрегионального координатора движения в защиту прав избирателей «Голос» Антона Шейнина, присутствие Захарова в Костромском регионе вполне вероятно:

«Олег Захаров всю дорогу считался мощным электоральным юристом, который работал на различных компаниях. Это не первый случай, когда председатель ярославского облизбиркома едет в другой регион и берёт отпуск под это дело. В прошлом году это был Хабаровский край. Сам он говорит: «да вы что, я там помогал местному председателю облизбиркома». То есть это такая интересная подработка, которая совмещается с госслужбой.

В общем смысле работа специалиста по снятию кандидатов и юридическому прессингу на выборах свидетельствует о нездоровье российской избирательной системы. В частном порядке появление ярославского политолога на костромской земле можно объяснить желанием местных властей провести максимально «чистую» регистрацию.

С моей точки зрения это очень неприятный симптом. Основная проблема выборов в России в том, что они проводятся не независимыми избиркомами, как это в принципе и должно быть, а электоральной администрацией. Те или иные избирательные комиссии должны всячески способствовать выдвижению и регистрации кандидатов. Это их прямая задача. К сожалению, во многих регионах это работает совершенно иначе. Идёт работа на административных кандидатов, которых ведут в том числе, как мы видим, такие «помощники», которые всяческими способами помогают сделать регистрацию «чище» с точки зрения власти — то есть, протолкнуть «нужных» кандидатов и не допустить «ненужных». Очень неправильно, что в этих процессах участвуют, в том числе представители избирательных комиссий, которые по совместительству являются специалистами по недопуску кандидатов», — считает Антон Шейнин.

Напомним, что в единый день голосования — 13 сентября в Костромской области пройдёт 105 избирательных кампаний. Костромичи выберут губернатора, депутатов областного законодательного собрания и городской думы областного центра.

Справка ИА REGNUM: Олег Захаров — известный специалист в сфере политических технологий. С 2000 года работает электоральным юристом, известен командировками в ряд регионов России, участвовал в организации референдума по присоединению Крыма к России. В 2017 году возглавил Избирательную комиссию Ярославской области, однако его назначение было неоднозначно воспринято в регионе. По информации сайта politprofischool.com, в среде политтехнологов его специализация — «отказ в регистрации, отмена регистрации кандидатов, списков кандидатов от партий, юридический прессинг оппонентов».