Белград, , 17:49 — REGNUM У президента Сербии Александра Вучича уже разработан план действий, который ведет к признанию независимости Косово. Об этом рассказала директор Центра геостратегических исследований (Белград) Драгана Трифкович в своем выступлении в рамках круглого стола «Бойкот выборов в контексте сохранения Косово и Метохии в составе Сербии» 16 июня в Белграде, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам эксперта, предстоящие 21 июня парламентские выборы проходят в абсолютно нерядовых условиях, и их основная цель — дать возможность Александру Вучичу сформировать такой парламент, который одобрит любое его решение по Косово и Метохии.

«Уже 22 июня, сразу после выборов, Сербию посетит спецпредставитель ЕС по переговорам Белграда и Приштины Мирослав Лайчак. Затем Вучич поедет с визитом в Москву, где он продолжит уговаривать Россию отказаться от Резолюции 1244 СБ ООН по Косово и Метохии и проголосовать за новую. Также на днях спецпредставитель президента США Дональда Трампа Ричард Гренелл сообщил, что в Белом доме 27 июня встретятся Александр Вучич и лидер сепаратистского Косово Хашим Тачи», — отметила эксперт.

Трифкович напомнила, что перед всеми этими встречами на международном уровне Вучич, выступая в эфире телеканала b92, сделал несколько важных заявлений, на основании которых можно понять, что его переговоры с Приштиной выходят на финишную прямую. Тем не менее, считает она, ключевыми в этом публичном выступлении сербского лидера можно считать следующие слова:

«И Евросою, з и США потребуют признания независимости Косово. Мы согласимся на переговоры с Европой. Но это нам не поможет, нам важна наша солидарность и то, чтобы люди пришли на выборы», — процитировала Трифкович заявление Вучича.

При этом эксперт подчеркнула, что Сербская прогрессивная партия Александра Вучича была основана в 2008 году, а в 2012 году она пришла к власти. Тем не менее, сербская общественность до сих пор не знает, какова официальная идеология этой партии. «Также Сербская прогрессивная партия пришла к власти благодаря обещаниям аннулировать все вредительские соглашения, подписанные предыдущими властями. Но на самом деле Сербская прогрессивная партия подписала все то, что предыдущие власти не хотели или не осмелились подписать», — добавила Трифкович.

Так, по ее словам, в кратчайшие сроки было подписано антиконституционное Брюссельское соглашение, между Косово и Метохией и центральной Сербией появилась граница, в южном крае перестали действовать институты сербского государства, а сербские полицейские надели на себя форму полиции сепаратистского Косово.

«Я хотела бы процитировать слова Деяна Бальошевича, жителя села Ораховац (Косово и Метохия). Он говорит: потеря ориентации среди населения настолько сильна, что президента Вучича, который заявляет о том, что у Сербии нет ни одного метра земли в южном крае, люди встречают, выкрикивая — «Аца, ты серб!» Это реальность рассказов известного сербского сатирика Радое Домановича. Сдачу Косово и Метохии сопровождает поднятие сербских флагов, мелодия «Марш на Дрину», которая ассоциируется с подвигами Первой мировой войны, и возведение памятника героям, защищавшим погранзаставу Кошаре в ходе конфликта 1999 года», — рассказала Трифкович.

При этом эксперт считает, что в последние годы происходят быстрые перемены на международном поприще, которые на руку сербам. Но по какой-то причине руководство страны не использует эти обстоятельства для того, чтобы извлечь выгоду для Сербии.

«Президент Сербии демонстрирует пораженческое поведение и пытается аннулировать Резолюцию 1244, которая является гарантией территориальной целостности страны. Кроме брюссельской администрации, к переговорам между Белградом и Приштиной напрямую подключаются США, хотя всем понятно, что Косово — это американский проект. Мы неоднократно слышали от официальных лиц России, что Москва готова подключиться к диалогу о Косово и Метохии, если Белград пригласит её к переговорам. Но такого приглашения до сих пор нет», — продолжила эксперт.

Также она отметила, что сербскому обществу до сегодняшнего дня не была представлена платформа по решению косовского вопроса, и никто не может сказать, существует ли она вообще. Поэтому можно констатировать, что президент Сербии ведет секретные переговоры о судьбе южного сербского края, полагает Трифкович.

«На предстоящих парламентских выборах будет видно, кто котов отказаться от личных интересов во имя высших государственных и национальных ценностей. Я призываю всех граждан Сербии остаться 21 июня дома и сказать «нет» ложным выборам. Также призываю их активно возразить против сдачи Косово и Метохии. Мы не признаем подпись Александра Вучича под всеобъемлющим мирным договором, который является признанием косовской независимости», — подытожила Драгана Трифкович.