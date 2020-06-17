Москва, , 17:44 — REGNUM Обострение отношений Индии и Китая должно быть урегулировано, Россия следит за развитием ситуации, сообщила 17 июня журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя кровавую стычку на индо-китайской границе в ночь на 16 июня, российский дипломат отметила, что и Китай и Индия являются «ответственными членами международного сообщества».

Поэтому Москва рассчитывает, что Пекин и Нью-Дели найдут «пути скорейшего урегулирования возникшей напряжённости».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, стычка, в результате которой погибли десятки военных со стороны Индии и Китая, произошла в приграничной области Ладакх. В дипломатической плоскости это военное столкновение вылилось во взаимные обвинения.

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