Санкт-Петербург, , 17:51 — REGNUM Компенсировать нехватку инвестиций после пандемии коронавируса Санкт-Петербург смог бы за счет качественных трудовых ресурсов и повышения производительности труда, однако для этого нужно создавать в городе комфортную и благоприятную среду во всех сферах. Об этом заявил 17 июня вице-губернатор Петербурга Евгений Елин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он отметил, что из-за пандемии городу грозит снижение ВРП на 15% по итогам 2020 года, сокращение капитальных вложений и инвестиций, при этом соседняя Ленинградская область как раз ощутила на себе приток этих вложений. Елин предлагает переключиться на другие факторы роста: трудовые ресурсы и рост производительности труда.

Однако за последние десять лет количество трудоспособного населения Петербурга почти не выросло, хотя общая численность жителей увеличилась. Елин подчеркнул, что для привлечения кадров нужно формировать комфортную среду, в том числе с учетом новых эпидемиологических реалий, так как, например, специалист высокого класса будет ожидать и высокую степень защищенности в общественных местах.

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На решение о том, где вести бизнес и работать, влияет качество городской инфраструктуры, подчеркнул вице-губернатор.

«Мы должны определиться, кого вообще хотим видеть. Будем строить современные бараки улучшенные — мы получим приток охранников в наши супермаркеты и приток сотрудников клининговых компаний. Хотим получить высококлассных специалистов — извините, нам надо строить качественное жилье, создавать качественную общественную среду», — заявил он.

На его взгляд, сейчас идеальное время для пересмотра всей жилищной политики.

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Пандемия коронавируса также продемонстрировала, что образование и медицина являются «болезненными» отраслями для Петербурга, заявил Елин.

«Вопрос здесь не в деньгах. Мы провели модернизацию здравоохранения, больше 100 млрд ежегодно мы тратим на здравоохранение. Тем не менее мы имеем проблемы. 150 млн долларов в месяц нам обходится наше здравоохранение. Очевидно, дело не столько в деньгах, сколько в системе управления. <…> Подвиг одних — это, как правило, плата за ошибки других», — считает Елин.

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