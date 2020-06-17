Минск, , 17:34 — REGNUM Акционеры и руководство ПАО «Газпром» выразили готовность принять участие в возвращении ситуации вокруг белорусского актива этой компании в правовое русло. Об этом говорится в распространённом 17 июня заявлении российского холдинга.

«Акционеры и Совет директоров ОАО «Белгазпромбанк» выражают готовность способствовать разрешению сложившейся ситуации в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Уставом ОАО «Белгазпромбанк», в том числе путем проведения консультаций с Национальным банком Республики Беларусь с целью формирования законных органов управления Банка», — сказано в письме Газпрома.

Как сообщает «Интерфакс», письмо 12 июня подписал заместитель председателя правления ПАО «Газпром», председатель Совета директоров ОАО «Белгазпромбанк» Фамил Садыгов. Документ направлен председателю правления Нацбанка Белоруссии Павлу Каллауру.

Незаконность действий властей Белоруссии в отношении ОАО «Белгазпромбанк» российский холдинг констатировал не только в этом письме, но и ранее. В частности, обращалось внимание на нарушение международных договорённостей в формате ЕАЭС.

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Газпром заявил о нарушении законов Белоруссии в ситуации вокруг ОАО «Белгазпромбанк», отметив: «Нам стало известно что постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь были осуществлены незаконные назначения Надежды Андреевны Ермаковой и Илоны Александровны Ледницкой на должности исполняющих обязанности соответственно Председателя Правления и заместителя Председателя Правления ОАО «Белгазпромбанк»…Данные назначения были произведены в нарушение положений действующего законодательства Республики Беларусь, а также соответствующих корпоративных процедур, предусмотренных Уставом ОАО «Белгазпромбанк».

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Согласно принятому в воскресенье 14 июня решению Нацбанка Белоруссии, с 15 июня был назначен новый состав правления ОАО «Белгазпромбанк». Прежнее руководство было отстранено под предлогом уголовного расследования.

Государственное телевидение Белоруссии трактует «дело Белгазпромбанка» как факт вмешательства иностранного государства во внутренние дела постсоветской республики, а именно — в выборы президента. Уволившийся в мае с должности главы правления этого банка Виктор Бабарико является фаворитом президентской гонки в Белоруссии.

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ОАО «Белгазпромбанк» — субъект хозяйствования Белоруссии, дочерняя структура Газпрома и «Газпромбанка» (им принадлежит по 49,8% акций банка).

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