Триполи, 17 июня 2020, 17:23 — REGNUM Делегация турецких министров прибыла на переговоры в Триполи, заявили представители Правительства национального единства (ПНЕ) Фаиза Сараджа 17 июня на странице ПНЕ в Facebook.
Сообщается, что в делегацию входят министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр финансов Турции Берат Албайрак.
Турция поддерживает правительство в Триполи, которое контролирует столицу Ливии и часть ливийского побережья. Большая часть Ливии контролируется Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара.
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