Москва, , 17:15 — REGNUM Российские истребители Су-35 и МиГ-31 прикрывали бомбардировщики Ту-95МС Дальней авиации ВКС России на некоторых этапах патрулирования у границ США, сообщил 17 июня журналистам командующий Дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

По его информации, истребительная авиация самолётами Су-35 и МиГ-31 на наиболее сложных этапах маршрута обеспечивала выполнение задания экипажами Ту-95МС.

Кроме того, весь полёт контролировался как воздушными, так и наземными радиолокационными системами.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня Минобороны РФ рассказало о плановом патрулировании, проведённом над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей четырьмя стратегическими ракетоносцами Ту-95МС Дальней авиации.

На некоторых отрезках маршрута российские самолеты сопровождались истребителями F-22 ВВС США.

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