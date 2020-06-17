Москва, , 17:14 — REGNUM Проблемы индо-китайских отношений будут обсуждаться на видеоконференции 23 июня, сообщила 17 июня журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кроме того, стороны обсудят вопросы экономики, меры по борьбе с пандемией коронавируса. Трёхсторонний саммит состоится в рамках объединении РИК — Россия, Индия, Китай.

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Напомним, на фоне обострения индо-китайских отношений заместитель российского министра иностранных дел Игорь Моргулов провёл 17 июня переговоры с послом Индии в России Венкатешем Вармой.

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