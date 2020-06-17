Москва, , 16:57 — REGNUM Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС провели плановое воздушное патрулирование над Беринговым проливом, Чукотским и Охотским морями, а также над Тихим океаном, сообщает 17 июня пресс-служба Минобороны РФ.

В патрулировании приняли участие четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС Дальней авиации ВКС России. Их полёт продолжался около 11 часов.

«Четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС Дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана», — указано в сообщении военного ведомства.

«На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США», — пояснили в Минобороны РФ.

Подчёркивается, что такие полёты экипажи Дальней авиации выполняют регулярно и в «строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства».

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичное патрулирование над Чукотским, Беринговым и Охотским морями и северной частью Тихого океана. было проведено 10 июня.

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