Рига, , 16:56 — REGNUM Президент Латвии Эгил Левитс принял в Рижском замке председателя правления компании RB Rail Агниса Дриксну, сотрудники которой занимаются развитием проекта Rail Baltica. Об этом 17 июня сообщило ИА ЛЕТА.

«Для успешной реализации Rail Baltica следует придать высший политический приоритет, и обеспечить межотраслевое сотрудничество различных ведомств», — заявил Левитс в ходе встречи.

Левитс и Дриксна оценили важность проекта для Прибалтики, всего региона Северной Европы и на общеевропейском уровне. Встреча Левитса с Дриксной совпала с заключением ревизионной палаты ЕС, которая констатировала экономическую нецелесообразность Rail Baltica, невозможность соблюдения названых сроков его реализации, а также рост цены проекта с нынешних 5,8 млрд евро до 7 млрд евро.

Планируется, что Rail Baltica начнёт работать в 2026 году.

Rail Baltica — проект железной дороги, которая должна соединить страны Прибалтики, Польшу и Западную Европу.