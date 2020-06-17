Брюссель, , 16:46 — REGNUM Турция не снимает «вето», продолжая блокировать принятие нового плана Североатлантического альянса по «сдерживанию России» на Балтике, сообщает 17 июня агентство Reuters со ссылкой на неназванный источник в НАТО.

По утверждению агентства, Анкара сохраняет «вето» даже перед началом совещания министров обороны НАТО, которое должно начаться 17 июня во второй половине дня в формате видеоконференции.

Речь идет о подготовке детальных штабных планов действий в случае «российской агрессии» против государств Прибалтики и Польши. Эти планы не предусматривают участия Турции в военных мероприятиях НАТО в Балтийском регионе в мирное время.

По словам источника агентства, в обмен на снятие своей блокировки Турция требует признать курдскую партию «Демократический союз» (PYD) и курдские Отряды народной самообороны (YPG) террористическими организациями.

Источник подчеркивает, что такая позиция «неприемлема, так как альянс должен показывать солидарность с восточноевропейскими государствами».

Как сообщало ИА REGNUM, курдские вооруженные формирования на протяжении многих лет были одними из главных союзников США в Сирии и Ираке, но в 2019 году Вашингтон перестал их поддерживать и защищать от ударов турецкой армии.

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