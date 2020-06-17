Нью-Дели, , 16:36 — REGNUM Протест в связи с инцидентом на индо-китайской границе в ночь на 16 июня, в результате которого погибли десятки военных, выразил министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар, сообщили 17 июня в МИД этой страны.

Соответствующее заявление Джайшанкар направил китайскому министру иностранных дел Вану И. В своём обращении индийский дипломат пояснил позицию Нью-Дели, согласно которой китайцы «намеревались возвести сооружение в долине Галван» с той стороны, которая является территорией Индии.

Джайшанкар «Китайская сторона предприняла заранее продуманные и спланированные действия, которые непосредственно привели к насилию и жертвам».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гибель военных Китая и Индии в ночь на 16 июня произошла в результате стычки на границе в области Ладакх. Пекин обвиняет в случившемся Нью-Дели, а Нью-Дели обвиняет Пекин.

Сегодня, 17 июня, состоялись переговоры двух стран на уровне глав внешнеполитических ведомств. Было решено, что ни Индия, ни Китай не станут предпринимать никаких шагов по эскалации конфликта.

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