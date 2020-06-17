Рига, , 16:20 — REGNUM Руководители 46 самоуправлений Латвии призвали президента страны Эгила Левитса не провозглашать уже принятый Сеймом (парламентом) закон об административно-территориальной реформе. Чуть ранее с аналогичным письмом к Левитсу обратились ещё два самоуправления — Икшкиле и Вараклян. Об этом в среду, 17 июня, сообщило ИА ЛЕТА.

Руководитель отдела коммуникации Латвийского союза самоуправлений (LPS) Лиене Ужуле разъяснила агентству, что главы самоуправлений считают принятый закон некачественным, недостаточно продуманным, а стиль его принятия со стороны министерства по охране среды и региональному развитию недемократическим.

По ее словам, самоуправления Латвии обращаются к президенту, у которого есть право в этот момент, не провозглашать закон, а вернуть его в парламент на доработку, как к последней инстанции.

Как передавало ИА REGNUM, ранее парламент Латвии принял закон об административно-территориальной реформе, предусматривающий с 2021 года сокращение числа самоуправлений со 119 нынешних до 42.