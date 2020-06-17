Белград, , 16:06 — REGNUM Если Белград с Приштиной подпишет международный договор о том, что Сербия не будет препятствовать вступлению сепаратистского Косово в международные организации, и если документ будет содержать пункт о вступлении в силу с момента подписания, с точки зрения международного публичного права он будет считаться действительным. И неважно, что такой договор не соответствует конституции самой Сербии. Об этом 16 июня на круглом столе в Белграде заявил профессор юридического факультета Университета в Белграде Коста Чавошки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Если это прописано в договоре, то этот документ не нуждается в ратификации со стороны национального парламента. Значит, договор вступает в силу, а Косово и Метохия становится самостоятельным, независимым государством и членом ООН. А Александр Вучич окажется не перед юридической, а перед политической проблемой — почему он сделал то, что противоречит конституции. Но что касается албанцев, то они получат независимость и международное признание», — уточнил профессор Чавошки.

Коста Чавошки напомнил, что по международному праву документы, которые подписывают президент, премьер-министр и министр иностранных дел, являются обязательными для государства.

«В тот момент, когда Косово и Метохия станет членом ООН, для нас все будет кончено. Независимо от того, что это не соответствует конституции Сербии, что конституция не была изменена, и что не было никакого референдума, который подтвердил бы изменение конституции», — подытожил Чавошки.

Круглый стол на тему «Бойкот выборов в свете сохранения Косово и Метохии в составе Сербии» в Белграде прошел в офисе оппозиционной партии «Двери».