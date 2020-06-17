Оренбург, , 16:05 — REGNUM Губернатор Оренбургской области сегодня, 17 июня, отчитался перед Заксобранием о работе правительства за 2019 год. Он подчеркнул, что говорить о масштабных изменениях пока рано.

«Но мы понимаем, что нам удалось главное — сформировать базу и начать реализацию долгосрочных проектов, которые дают отдачу уже в этом году, — начал своё выступление глава региона. — Изменения необходимы во всех сферах, прежде всего — в экономике. Первоочередные задачи, которые мы начали решать в 2019 году — перезапуск кризисных предприятий региона, создание новых рабочих мест, в целом — оживление экономики и повышение реальных доходов людей», — сказал глава Оренбуржья.

Также он сообщил, что правительство совместно с Strategy Partners Group заканчивает разработку концепции развития региона на период до 2030 года.

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Стоит отметить, что Денис Паслер отрапортовал о положительных результатах работы. Оппозиционно настроенные фракции подвергли отчет критике, указав на существующие в области проблемы. Лидер фракции КПРФ Максим Амелин заявил, что депутатская группа коммунистов не принимает отчет губернатора. Лидер фракции «Справедливая Россия» Владимир Фролов подчеркнул, что при цифрах, которые свидетельствуют об успехах деятельности региональной власти, в докладе отсутствует информация об уровне жизни населения, закредитованности граждан, безработице и долгах за услуги ЖКХ. Как считает депутат, главный нацпроект «Демография» в Оренбургской области не исполнен. Отчет губернатора одобрили 39 депутатов, против проголосовали семь парламентариев.

Добавим, что после досрочной отставки Юрия Берга 21 марта 2019 года врио губернатора был назначен Денис Паслер, а 8 сентября 2019 года он одержал победу на губернаторских выборах. Доклад о работе за год перед депутатским корпусом стал первым отчетом со стороны Паслера.

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