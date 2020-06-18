Ватикан, , 02:09 — REGNUM Политэкономический климат в Китае обсуждают в Европе на фоне кризиса, последовавшего за пандемией. Почему итальянское издание AsiaNews считает, что бизнес в Китае душат, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Пресса Ватикана Иван Шилов © ИА REGNUM

43% фирм из ЕС, которые работают в Китае и при этом чувствуют себя «угнетенными» политикой Пекина, приводят примеры отсутствия свободы. Это может быть настойчивая просьба к компаниям подключиться к проекту «Пояс и путь»; совет избегать комментариев по вопросам, не относящимся к их сфере деятельности; указывать в своих документах и на сайтах, что Гонконг, Тайвань, Тибет и Синьцзян являются частями Китайской Народной Республики. При этом сами европейские инвесторы озабочены предоставление равного доступа на китайский рынок.

Европейскому бизнесу в Китае нечем дышать из-за политического давления, считает издание. Работающие на китайском рынке европейские компании отмечают всё большую политизированность китайской экономики, в которой «доминирует государство». В качестве подтверждения данного тезиса приводится ежегодный обзор Торговой палаты ЕС, где содержится призыв к экономической открытости и либерализации ради преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

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