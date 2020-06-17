Киев, , 15:58 — REGNUM Украинцев и особенно жителей Киева «опять тащат на баррикады», заявил сегодня, 17 июня, украинский политолог Владимир Фесенко, комментируя столкновения в центре столицы страны.

С одной стороны, в бой идут национал-радикалы, заявил эксперт, а с другой стороны — антимайданные и пророссийские популисты, склонные к такому же агрессивному радикализму.

«Но уже очевидно, что Киев не «буде повставати» на поддержку «уличных борцов». Мне кажется, что большинство киевлян не хотят, чтобы улицы и площади их города оказались в руках оголтелых демонстрантов, с какими бы флагами и лозунгами они не выходили. Мирные протесты — прекрасно, но желательно без перекрытия улиц, а вот толпа с дымовухами и слезоточивым газом нормальных людей отталкивает и пугает, и симпатий явно не вызывает», — считает политолог.

Фесенко предполагает, что активизация радикальных популистов из полярных политических лагерей на Украине в итоге потенциально может сыграть в пользу центристских партий, в том числе и «Слуги народа»:

«Если они, конечно, будут последовательными и содержательными в противостоянии разномастным радикалам».

ИА REGNUM напоминает, что сегодня недалеко от офиса президента Украины произошли политические акции и столкновения сторонников партии политического деятеля и блогера Анатолия Шария и «патриотических» правых сил. По оценкам полиции, в акциях и приняли участие порядка 600 человек, порядок обеспечивали 500 силовиков. По итогам столкновений было задержано 15 человек, которых доставили в Печерское районное управление полиции.