Прага, , 15:54 — REGNUM Два чешских гражданина, которые были высланы из Москвы в ответ на высылку из Чехии двух граждан России, уже покинули российскую территорию и едут домой. Об этом 17 июня сообщила журналистам пресс-секретарь чешского МИД Зузана Штихова.

«Двое высланных (чешских граждан) покинули территорию России и продолжают путь в Чехию», — заявила она.

Также известно, что ввиду отсутствия авиационного сообщения между Россией и Чехией из-за пандемии коронавируса, высланные граждане едут домой на автомобиле.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 15 июня посла Чехии в Москве Витезслав Пивонька вызвали в МИД РФ, где ему сообщили, что двое чешских граждан, которые работают в Москве, объявлены персонами нон-грата и должны в течение 48 часов покинуть территорию РФ в качестве ответной меры на высылку из Праги двух сотрудников российского диппредставительства. При этом позднее в МИД Чехии не стали уточнять, кого именно выслали из Москвы.