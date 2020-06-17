Рим, , 15:52 — REGNUM Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини в среду, 17 июня, во время своего выступления в парламенте страны призвал правительство к отмене декретов о так называемом «санатории» для нелегальных мигрантов.

Речь идет о предоставленном правительством праве для тех мигрантов, которые уже находятся в стране, но без необходимых разрешений, «легализоваться» на несколько месяцев и получить право на работу.

С точки зрения правительства, таковая легализация, во-первых, защитит права самих мигрантов, а во-вторых, поможет экономике страны (и прежде всего отрасли сельского хозяйства — сбором урожая в последние десятилетия занимаются почти исключительно мигранты).

Правительство должно думать прежде всего об интересах граждан страны, тем более в период спровоцированного эпидемией кризиса, власти должны создавать рабочие места в первую очередь для них, полагают в свою очередь в правой оппозиции.

«Принцип открытых портов обрекает мигрантов на смерть (во время небезопасных поездок в Европу — прим. ИА REGNUM). Но кое-кто здесь (в парламенте — прим. ИА REGNUM) скучает по рабству. Я к их числу не отношусь. Я не хочу, чтобы в Италии были рабы», — сказал Сальвини.

Читайте также: Правительство Италии согласилось легализовать «миллионы» мигрантов