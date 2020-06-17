Вашингтон, , 15:56 — REGNUM Новые американские санкции, введённые против Сирии, затронут президента страны Башара Асада и его жену Асму. Об этом заявил 17 июня госсекретарь США Майкл Помпео, сообщает Arab News.

Помпео констатировал вступление в силу санкционных положений закона о защите гражданских лиц в Сирии, известного как «Закон Цезаря». Он подчеркнул, что теперь санкции грозят всем, кто имеет дела с режимом Асада, вне зависимости от местонахождения.

Ограничения касаются поездок и финансов. Они распространяются, в частности, на сирийского лидера и его супругу, однако не затронут предоставление сирийцам гуманитарной помощи.

Американский «Закон Цезаря» (Caesar Syria Civilian Protection Act) вводит санкции не только против сирийского правительства и армии, но и против любых стран, которые помогают официальным властям этой страны.

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