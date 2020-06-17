Киев, , 16:09 — REGNUM Текст теста по истории Украины, который сдают школьники в рамках Внешнего независимого тестирования (аналог российского ЕГЭ — ИА REGNUM), проанализировали 17 июня журналисты издания Strana.ua.

Журналисты отметили, что основной акцент в истории XX века почему-то сделан на периоде Украинской народной республики (УНР), которая с перерывами существовала несколько лет после распада Российской империи, в интересах и при поддержке Германии. Великая Отечественная война отражена в трёх вопросах, которые не касаются ключевых событий и явлений войны. Детей спрашивают дату начала немецкой оккупации Украины, и когда была создана ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Нет вообще ничего о ключевых моментах для той же Украины: захвате-освобождении Киева, всей УССР, геноциде, который устроили нацисты на завоёванных территориях. Ни слова о тех же потерях. Или о Холокосте», — отметили журналисты.

Отмечается, что в тестах также нет упоминания о Гитлере и нацистах. 40-летний период существования послевоенной Украины состоит исключительно из «застоя» и непрерывных «репрессий».

В рамках тестирования знаний по истории независимой Украины школьникам предлагают угадать, когда были сказаны слова бывшего главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова в адрес беглого экс-президента страны Виктора Януковича.

«То есть центральное событие украинского XXI века — это Евромайдан, намекают составители тестовых заданий», — отметили журналисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине во время онлайн-урока истории учитель рассказала о протестах в центре Киева, надев кастрюлю на голову. Позже выяснилось, что педагог когда-то преподавала историю КПСС.

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