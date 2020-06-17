Флоренция, Италия, , 15:47 — REGNUM Прокуратура Флоренции в среду, 17 июня, объявила об открытии уголовного дела в отношении главы региона Тоскана Энрико Росси.

Росси, а также нескольких его подчиненных подозревают в нарушении при организации и проведении 4-миллиардного тендера на обслуживание общественного транспорта региона в течение 11 лет.

В прокуратуре обратили внимание, что еще в ноябре 2015 года, до того, как тендер формально был завершен, губернатор поздравил с победой одного из его участников — компанию Autolinee, «дочку» французской группы Rasp.

Росси назвал обвинения «нелепыми и позорными», по его мнению, они инициированы проигравшими участниками упомянутого тендера.