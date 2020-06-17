Пхеньян, , 15:35 — REGNUM КНДР больше не намерена вести переговоры с Южной Кореей, сообщает 17 июня Синьхуа со ссылкой на соответствующее заявление заведующего отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Чжан Гым Чхоля.

По его словам, ликвидировав офис связи между Севером и Югом в Кэсоне, Пхеньян приступил к ликвидации переговорного пространства с Сеулом. «Контактов и взаимодействия больше не будет», — резюмировал партийный чиновник.

Сестра Ким Чен Ына, первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Е Чжон в тот же день проинформировала, что КНДР отклонила запрос Юга о направлении спецпосланников для урегулирования кризиса в двусторонних отношениях. По сообщениям ЦТАК, меры по разрыву связей приняты в связи с поведением Юга, потворствующего северокорейским перебежчикам в клеветнической агитационной кампании против КНДР.

Накануне резиденция президента Южной Кореи Чхонвадэ выразила глубокое сожаление в связи с ликвидацией офиса связи в Кэсоне. Ранее сообщалось, что в связи с этим подал в отставку министр объединения Южной Кореи Ким Ен Чхоль.