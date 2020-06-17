Вашингтон, , 15:29 — REGNUM Бывший вице-президент США Джо Байден стремится одержать верх над Дональдом Трампом в штате Флорида, победа в котором может иметь решающее значение для всей президентской гонки 2020 года, сообщает 17 июня The Hill.

В 2016 году Трампу удалось получить поддержку большинства — хотя и небольшого — избирателей штата, то в этом году Байден считает, что он сможет сделать Флориду, победа в которой обеспечила успех на выборах Бараку Обаме в 2008 и 2012 году, вновь демократическим штатом.

Байден неоднократно выступал с жесткой критикой того, какие меры принимал Трамп для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Для Флориды, в которой в последнее время сильно выросло число заболевших, этот вопрос может оказаться решающим. Кроме того, Байден выразил серьезные сомнения в связи с готовностью солнечного штата к сезону штормов.

«Его неспособность подготовить нашу страну к пандемии и принять решительные меры по сокращению ее негативных последствий открыла дверь для новых кризисов», — подчеркнул Байден.

«Наши общины теперь крайне уязвимы для новых внешних шоков и природных бедствий, таких как ураганы», — добавил он.

То, насколько важную роль для предвыборного штаба Байдена играет Флорида, указывает то, что кандидат-демократ рассматривает члена палаты представителей от этого штата на должность своего вице-президента. Политические обозреватели из Флориды говорят, что пандемия коронавируса дает Байдену дополнительные преимущества в штате.

«Есть две причины, по которым Байден сейчас лидирует в опросах во Флориде: он не Дональд Трамп и не Хиллари Клинтон», — заявил профессор Школы политики, безопасности и международных отношений Университета Центральной Флориды Барри Эдвардс.

«Пандемия COVID-19 разрушила зависящую от туризма экономику Флориды, и люди не думают, что президент правильным образом боролся с кризисом», — добавил он

Трамп знает, насколько Флорида важна для его переизбрания, и он принимает необхдимые меры, чтобы не сдать в этом штате свои позиции. Национальный комитет Республиканской партии на прошлой неделе перенес большую часть своих предвыборных мероприятий в Джексонвилл, штат Флорида, где Трамп примет кандидатуру партии в августе. Ожидается, что президент, который начинает проводить предвыборные митинги, будет неоднократно посещать штат.

В предвыборном штабе Трампа утверждают, что полностью уверены в своем успехе во Флориде. По словам члены штата, они зарегистрировали почти 18 тыс. избирателей во Флориде с 2019 года.

«Мы успешно привлекаем избирателей во Флориде с 2015 года», — сказала Кортни Парелла, заместитель пресс-секретаря президентской кампании Трампа.

«Наш предвыборный штаб работает круглосуточно, чтобы послание президента было напрямую передано избирателям в солнечном штате, и правда в том, что демократы не могут наверстать упущенное, даже если бы захотели», — добавила Парелла.

Недавние опросы показывают, что Байден немного опередил Трампа, который в прошлом году объявил себя жителем Флориды. Опрос, проведенный на прошлой неделе республиканской фирмой Cygnal, показал, что предполагаемый кандидат от демократов опережает президента на 3% (47% к 44%) среди потенциальных избирателей. Что важно для Байдена, некоторые опросы показывают его лидерство среди пожилых людей. Опрос Quinnipiac, проведенный в конце апреля, показал, что 52% избирателей старше 65 лет поддерживают Байдена, тогда как лишь 42% поддерживают Трампа.

«Пожилые бегут от него. Они обвиняют его», — исполнительный директор Демократической партии Флориды указал Хуан Пеньалоса, имея в виду Трампа.

«Пожилые люди, с которыми мы разговариваем, боятся заразиться вирусом. Им кажется, что они заключенные в собственном доме, и они расстроены, что не могут видеть своих внуков», — добавил он.

Во вторник статья Байдена, опубликованная в Miami Herald, была переведена на испанский и напечатана в Diario Las Américas, что показывает стремление бывшего вице-президента привлечь на свою сторону избирателей испаноязычного происхождения.

При этом, по словам Эдвардса, если у Трампа действительно есть база поддержки во Флориде, то Байдену придется провести масштабную кампанию по мобилизации демократических избирателей. Сторонника бывшего вице-президента нужно будет продемонстрировать такие же энергию и активность, как и сторонники Трампа.