Вашингтон, 17 июня 2020, 15:29 — REGNUM Бывший вице-президент США Джо Байден стремится одержать верх над Дональдом Трампом в штате Флорида, победа в котором может иметь решающее значение для всей президентской гонки 2020 года, сообщает 17 июня The Hill.
В 2016 году Трампу удалось получить поддержку большинства — хотя и небольшого — избирателей штата, то в этом году Байден считает, что он сможет сделать Флориду, победа в которой обеспечила успех на выборах Бараку Обаме в 2008 и 2012 году, вновь демократическим штатом.
Байден неоднократно выступал с жесткой критикой того, какие меры принимал Трамп для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Для Флориды, в которой в последнее время сильно выросло число заболевших, этот вопрос может оказаться решающим. Кроме того, Байден выразил серьезные сомнения в связи с готовностью солнечного штата к сезону штормов.
То, насколько важную роль для предвыборного штаба Байдена играет Флорида, указывает то, что кандидат-демократ рассматривает члена палаты представителей от этого штата на должность своего вице-президента. Политические обозреватели из Флориды говорят, что пандемия коронавируса дает Байдену дополнительные преимущества в штате.
Трамп знает, насколько Флорида важна для его переизбрания, и он принимает необхдимые меры, чтобы не сдать в этом штате свои позиции. Национальный комитет Республиканской партии на прошлой неделе перенес большую часть своих предвыборных мероприятий в Джексонвилл, штат Флорида, где Трамп примет кандидатуру партии в августе. Ожидается, что президент, который начинает проводить предвыборные митинги, будет неоднократно посещать штат.
В предвыборном штабе Трампа утверждают, что полностью уверены в своем успехе во Флориде. По словам члены штата, они зарегистрировали почти 18 тыс. избирателей во Флориде с 2019 года.
Недавние опросы показывают, что Байден немного опередил Трампа, который в прошлом году объявил себя жителем Флориды. Опрос, проведенный на прошлой неделе республиканской фирмой Cygnal, показал, что предполагаемый кандидат от демократов опережает президента на 3% (47% к 44%) среди потенциальных избирателей. Что важно для Байдена, некоторые опросы показывают его лидерство среди пожилых людей. Опрос Quinnipiac, проведенный в конце апреля, показал, что 52% избирателей старше 65 лет поддерживают Байдена, тогда как лишь 42% поддерживают Трампа.
Во вторник статья Байдена, опубликованная в Miami Herald, была переведена на испанский и напечатана в Diario Las Américas, что показывает стремление бывшего вице-президента привлечь на свою сторону избирателей испаноязычного происхождения.
При этом, по словам Эдвардса, если у Трампа действительно есть база поддержки во Флориде, то Байдену придется провести масштабную кампанию по мобилизации демократических избирателей. Сторонника бывшего вице-президента нужно будет продемонстрировать такие же энергию и активность, как и сторонники Трампа.