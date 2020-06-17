Париж, , 15:22 — REGNUM Четыре года тюрьмы получил 82-летний Рифат Асад, который приходится дядей президенту Сирии Башару Асаду, сообщает 17 июня агентство France-Presse.

Парижский суд признал Рифата Асада виновным в финансовых махинациях в сфере недвижимости и в растрате государственных средств правительства Сирии в период с 1984 по 2016 год. Суд также постановил конфисковать имущество Асада.

Напомним, 17 апреля 2019 года судебный следователь во Франции передал дело Рифата Асада в уголовный суд Парижа. Следствие обвинило его в налоговых махинациях и присвоении средств сирийского государства.

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