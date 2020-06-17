Джакарта, , 15:26 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула, что сотрудничество между странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и России в борьбе с пандемией является очень важным, сообщает Republika.

«Пандемия должна стать импульсом для укрепления сотрудничества между АСЕАН и Россией», — заявила Ретно Марсуди после участия в специальном онлайн-совещании глав МИД стран АСЕАН и России.

По словам Ретно Марсуди, сотрудничество между АСЕАН и Россией необходимо для обеспечения доступных цен на закупку вакцины против COVID-19 для всех стран.

«Как известно, у России хорошие технологии, и мы знаем, что 9 из 130 возможных вакцин в настоящее время разрабатываются в России», — отметила глава МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Индонезииприняла участие в специальном онлайн-совещании министров иностранных дел стран АСЕАН и России по COVID-19.

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