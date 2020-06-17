Уфа, , 15:36 — REGNUM Письмо о согласовании отставки омбудсмена по правам человека в Башкирии Рима Каюмова отправлено в адрес уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба Государственного Собрания — Курултая республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, председатель госсобрания Башкирии Константин Толкачев подтвердил, что заявление с просьбой освободить Рима Каюмова от занимаемой должности действительно поступило.

По его словам, в настоящий момент снятие Каюмова с этой должности согласовывается с уполномоченным по правам человека в РФ.

Толкачев отметил, что при назначении на эту должность нового омбудсмена нужно будет также пройти процедуру согласования. Только после этого госсобрание назначит кандидата на должность.

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